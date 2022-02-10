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Глава пресс-службы МОК: «Люди, которые следят за Олимпиадой, наслаждаются соревнованиями. Другие вопросы надо рассматривать прозрачно в правовом поле»

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что большинство людей на Олимпиаде-2022 в Пекине следит за соревнованиями, а остальные возникающие вопросы необходимо рассматривать прозрачно в правовом поле.

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