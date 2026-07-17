🤩 Слушайте, ну как все кстати сегодня! Тут тебе и пятница, и День дарения подарков (см картинку — продолжаем тему в комментариях) и День лотереи, и Международный день фиргун (и об этом подробнее).
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🤩 Слушайте, ну как все кстати сегодня! Тут тебе и пятница, и День дарения подарков (см картинку — продолжаем тему в комментариях) и День лотереи, и Международный день фиргун (и об этом подробнее).
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