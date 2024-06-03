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«Ура!»: почему русские солдаты атакуют именно с этим боевым кличем?

«Ура!»: почему русские солдаты атакуют именно с этим боевым кличем?

Достоверно неизвестно, когда именно российские военные, атакуя противника, стали кричать «ура!». С XV века этот боевой клич был уже хорошо знаком самым разным захватчикам, пытавшимся овладеть русскими землями, и они резонно боялись его услышать.

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