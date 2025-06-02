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Раскрыто наказание для виновных в махинациях с санаторием афганцев «Русь»

Раскрыто наказание для виновных в махинациях с санаторием афганцев «Русь»

Бывшему руководителю организации «Инвалиды войны» Андрею Чепурному и гендиректору центра «Ветеран-Русь» Валерию Белялову, задержанным за махинации с 48 зданиями центра медицинской реабилитации воинов-интернационалистов «Русь», грозит до десяти лет колонии.

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