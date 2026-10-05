Происшествия
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Происшествия

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В Чувашии сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника из Краснодара, подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионера из Новочебоксарска

С заявлением о совершении в отношении него мошенничества 76-летний пенсионер обратился в отдел МВД России по городу Новочебоксарск в конце июня этого года.

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