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На Украине заявили о повреждении объектов в Херсоне и Днепропетровске

На Украине заявили о повреждении объектов в Херсоне и Днепропетровске

Объекты инфраструктуры в Херсоне и Днепропетровске пострадали от взрывов, сообщили местные власти. По данным главы администрации Днепропетровской области Сергея Лысака, в областном центре получил повреждение «объект критической инфраструктуры».

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