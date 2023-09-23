На Украине заявили о повреждении объектов в Херсоне и Днепропетровске

Объекты инфраструктуры в Херсоне и Днепропетровске пострадали от взрывов, сообщили местные власти. По данным главы администрации Днепропетровской области Сергея Лысака, в областном центре получил повреждение «объект критической инфраструктуры».
Объекты инфраструктуры в Херсоне и Днепропетровске пострадали от взрывов, сообщили местные власти. По данным главы администрации Днепропетровской области Сергея Лысака, в областном центре получил повреждение «объект критической инфраструктуры».
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