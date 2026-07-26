В ОП предложили ввести скидки на все услуги ЖКХ для неработающих пенсионеров

Эта мера должна помочь пожилым людям сохранить финансовую самостоятельностьЗамсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб выступил с инициативой закрепить на федеральном уровне систему скидок на оплату коммунальных услуг для всех неработающих пенсионеров.