Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 559 подписчиков

В ОП предложили ввести скидки на все услуги ЖКХ для неработающих пенсионеров

В ОП предложили ввести скидки на все услуги ЖКХ для неработающих пенсионеров

Эта мера должна помочь пожилым людям сохранить финансовую самостоятельностьЗамсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб выступил с инициативой закрепить на федеральном уровне систему скидок на оплату коммунальных услуг для всех неработающих пенсионеров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии