В ОП предложили ввести скидки на все услуги ЖКХ для неработающих пенсионеров

Эта мера должна помочь пожилым людям сохранить финансовую самостоятельностьЗамсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб выступил с инициативой закрепить на федеральном уровне систему скидок на оплату коммунальных услуг для всех неработающих пенсионеров.
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