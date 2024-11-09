В Раде сочли продолжение президентства Зеленского худшим сценарием для Украины

Худшим сценарием для украинской стороны станет продолжение президентства Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, после того как победивший на выборах в Соединенных Штатах Дональд Трамп официально займет пост американского президента.
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