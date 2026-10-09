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Царьград

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Ортопед Андрей Литвиненко рекомендовал утеплённую зимнюю обувь

Ортопед Андрей Литвиненко рекомендовал утеплённую зимнюю обувь

Врач-ортопед Андрей Литвиненко рассказал о выборе зимней обуви. Специалист напомнил, что обувь должна быть теплой, с толстой подошвой, непромокаемой и с хорошим протектором для погоды в осенне-зимний период.

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