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Строители утверждают, что утеплять стены изнутри запрещено, но что делать, когда другого выхода нет? Объясняю

Строители утверждают, что утеплять стены изнутри запрещено, но что делать, когда другого выхода нет? Объясняю

Добрый день, уважаемые гости и постоянные мои читатели! Написано много статей и снято огромное количество видео роликов о том, что утепление изнутри помещения может привести к образованию сырости на стенах, а соответственно и к образованию грибка и уже у каждого на слуху, что так делать нельзя.

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