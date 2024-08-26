Строители утверждают, что утеплять стены изнутри запрещено, но что делать, когда другого выхода нет? Объясняю

Добрый день, уважаемые гости и постоянные мои читатели! Написано много статей и снято огромное количество видео роликов о том, что утепление изнутри помещения может привести к образованию сырости на стенах, а соответственно и к образованию грибка и уже у каждого на слуху, что так делать нельзя.
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