Скандальное происшествие с отелем «Добрыня» в Ростовской области. Что произошло? Ольга ВайленкоВ регионе Ростовской области недавно произошло заметное происшествие, которое вызвало широкий общественный резонанс.
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