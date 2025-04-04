Политика как она есть

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что итогом дела против лидера парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен уже стали возмущения французских граждан, рост числа членов партии политика, а также поддержка со стороны президента США Дональда Трампа.