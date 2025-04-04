Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 092 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Горшков
    Я Трампа не понимаю! Он БАРЫГА, причём - неплохой, если разорялся, и всё-таки вновь разбогател до невозможности - чел...В Польше заявили,...
  • Lora Некрасова
    Тюрьма его не исправила. Ему опять нужна движуха. Одна чудовищная движуха уже довела его до цугундера. И вот опять...Квартиру Ефремова...
  • ВАЛЕРИЙ
    Мое личное мнение - Трампу и Маску - ГЛУБОКО ПОФИГ все эти танцы с бубнами в колонии под названием "германия".  Этим ...RBB24: в Германии...

Пушков: итогом дела против Ле Пен стали возмущения французов и поддержка Трампа

Пушков: итогом дела против Ле Пен стали возмущения французов и поддержка Трампа

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что итогом дела против лидера парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен уже стали возмущения французских граждан, рост числа членов партии политика, а также поддержка со стороны президента США Дональда Трампа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх