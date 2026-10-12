Нижегородцы получат 1,49 млрд рублей на расселение авариек

Фонд развития территорий выделит 662,2 млн рублей на переселение нижегородцев из аварийного жилья в 2026–2027 годах, а с учётом областного и муниципального финансирования общая сумма достигнет 1,49 млрд рублей.
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