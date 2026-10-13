NYT: звонок из тюрьмы после неудавшейся казни Пайк приняли за розыгрыш

Вероятно, поэтому медицинская помощь была оказана с опозданием, что повлияло на состояние женщины. В службе экстренного реагирования 911 сначала приняли за телефонный розыгрыш звонок из тюрьмы Теннесси после неудавшейся казни Кристы Пайк.
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