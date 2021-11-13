Великая Евразия Забытые уроки Великой Победы Очередная памятная дата, праздник Победы одержанной в войне на уничтожение, в борьбе за существование нации как таковой.
Забытые уроки Великой Победы
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Юрий Ильинов
Грани Агни Йоги 1956 г. 045. (Март 15). И все же призраки жизни и ярая Майя не могут лишить дух его вечного наследия, если открыты глаза. Несостоятельность Майи – в ее быстротечности и завершении кругом земным одной малой жизни. В Тонком Мире Майя иная. Это лишь отзвук Земли, но еще более непрочный, призрачный и эфемерный. Вечное же достояние духа в его накоплениях. Хорош опыт с наследством и, в особенности, "для видящих Солнце". Солнце жизни – Владыка. Кто видит Меня и Свет Мой приемлет, имеет нерушимое среди постоянного и вечного рушения. Сокровище Мира у Меня, и желающий его приобрести ко Мне да придет. Прилежать сердцем Владыке – значит понимать всю тщетность земной преходимости и мыслью, ко Мне устремленною, стараться упорно себя вырвать из царства обмана, иллюзий и снов. Все земное хорошо, но лишь при ясном, четком и глубоком его понимании. Только весы Беспредельности могут помочь определить значимость каждого явления жизни и отделить то, что есть, от того, что кажется. Мир кажущийся очевидности и Мир Мой не согласуются, ибо Мир Мой не от мира сего, не от мира обманчивой Майи. Жизнь Вечная есть жизнь Космоса, в которой человек имеет свою часть и от которой он отделен лишь своим непониманием. Разрушу все, все построения, которые делают человека жертвою этих иллюзий. И на развалинах царства смерти Воздвигну Царство Жизни и Света. И место каждому Дам, дабы никто уже не считал себя обездоленным и лишенным наследства. Дети Земли, приходит время Мое. Готовы ли вы встретить его достойно?
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21 час.
Павел К
Безмозглые юры постоянно ломятся в открытую дверь. Как грязные мухи на мёд, а восстанавливающаяся страна это и есть вкуснятина.
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17 час.
Юрий Ильинов
Друзья, мне бы хотелось сделать Вам подарок в виде книги, которая была написана за период голодания! Книга в электронном варианте, по вопросам её получения обращайтесь в личку. Здравствуйте, дорогие читатели. Эту книгу я хотел бы посвятить всем, кто так или иначе занимается собой, изучает нетрадиционные способы исцеления, восстановления, повышения иммунитета и любит эксперименты над собой. В этой книге хочу рассказать непосредственно о своём 18-ти летнем опыте голодания, о преимуществах такого рода оздоровления, о неудобствах. Постараюсь поделиться с Вами всеми тонкостями периодов голодания: предподготовкой, подготовкой, началом голодания, периодом голодания, выходом из голодания и периодом восстановления. Книга, как и все книги мною написанные, будет компактной, но очень ёмкой и полезной. Так же будут затронуты элементарные основы питания, которые, с моей точки зрения, легко соблюдать.
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3 час.
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