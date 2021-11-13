Забытые уроки Великой Победы

Юрий Ильинов

Грани Агни Йоги 1956 г. 045. (Март 15). И все же призраки жизни и ярая Майя не могут лишить дух его вечного наследия, если открыты глаза. Несостоятельность Майи – в ее быстротечности и завершении кругом земным одной малой жизни. В Тонком Мире Майя иная. Это лишь отзвук Земли, но еще более непрочный, призрачный и эфемерный. Вечное же достояние духа в его накоплениях. Хорош опыт с наследством и, в особенности, "для видящих Солнце". Солнце жизни – Владыка. Кто видит Меня и Свет Мой приемлет, имеет нерушимое среди постоянного и вечного рушения. Сокровище Мира у Меня, и желающий его приобрести ко Мне да придет. Прилежать сердцем Владыке – значит понимать всю тщетность земной преходимости и мыслью, ко Мне устремленною, стараться упорно себя вырвать из царства обмана, иллюзий и снов. Все земное хорошо, но лишь при ясном, четком и глубоком его понимании. Только весы Беспредельности могут помочь определить значимость каждого явления жизни и отделить то, что есть, от того, что кажется. Мир кажущийся очевидности и Мир Мой не согласуются, ибо Мир Мой не от мира сего, не от мира обманчивой Майи. Жизнь Вечная есть жизнь Космоса, в которой человек имеет свою часть и от которой он отделен лишь своим непониманием. Разрушу все, все построения, которые делают человека жертвою этих иллюзий. И на развалинах царства смерти Воздвигну Царство Жизни и Света. И место каждому Дам, дабы никто уже не считал себя обездоленным и лишенным наследства. Дети Земли, приходит время Мое. Готовы ли вы встретить его достойно?