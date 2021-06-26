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В России за сутки выявили более 21 тысячи случаев коронавируса

В России за сутки выявили более 21 тысячи случаев коронавируса

В России за сутки зарегистрировали 21 665 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 5 430 753, свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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