В России за сутки выявили более 21 тысячи случаев коронавируса

В России за сутки зарегистрировали 21 665 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 5 430 753, свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.