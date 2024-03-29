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Прошлый год стал лучшим за 13 лет для российского аукционного рынка

Прошлый год стал лучшим за 13 лет для российского аукционного рынка

В то время как мировой аукционный рынок падает, согласно отчетам Artnet и ArtBasel, оборот торговых площадок в России в 2023 году вырос более чем вдвое, сообщил «Известиям» руководитель портала и аукциона ARTinvestment.

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