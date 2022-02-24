Popcaketv

3 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • alstecurinyandexru 89217127754
    С Зеленским возможны переговоры ТОЛЬКО О КАПИТУЛЯЦИИ И СДАЧИ ВЛАСТИ! БЕЗ ВСЯКИХ УСЛОВИЙ И ГАРАНТИЙ ДЛЯ НЕГО ЛИЧНО И В...«Давайте садиться...
  • Александр
    Не нагнетай, никто не собирается воевать в Киеве и в других местах против мирных жителей, мы один народ!«Нашла подвал…» —...
  • валерий соловьев
    А кто эти дюди, что они сделали для страны? Сборище мажоров и зажравшихся деток.«Эта война никому...

«Кое-кто пожалеет, что дотрагивался до тебя!» — Тэхен пообещал устроить взбучку новому парню Чонгука Тэсону после выхода с карантина

«Кое-кто пожалеет, что дотрагивался до тебя!» — Тэхен пообещал устроить взбучку новому парню Чонгука Тэсону после выхода с карантина

Знаете ли вы, что в BigHit сообщили радостные новости? Наш сладкий пончик Тэхен (Taehyung) полностью выздоровел после коронавирусной инфекции и вышел с карантина! Парню пришлось провести дома целых 7 дней, но, к счастью, заболевание у артиста протекало в легкой форме: Ви испытывал боль в горле, а также подвергся лихорадке.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх