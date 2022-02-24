«Кое-кто пожалеет, что дотрагивался до тебя!» — Тэхен пообещал устроить взбучку новому парню Чонгука Тэсону после выхода с карантина

Знаете ли вы, что в BigHit сообщили радостные новости? Наш сладкий пончик Тэхен (Taehyung) полностью выздоровел после коронавирусной инфекции и вышел с карантина! Парню пришлось провести дома целых 7 дней, но, к счастью, заболевание у артиста протекало в легкой форме: Ви испытывал боль в горле, а также подвергся лихорадке.