«Кое-кто пожалеет, что дотрагивался до тебя!» — Тэхен пообещал устроить взбучку новому парню Чонгука Тэсону после выхода с карантина

Знаете ли вы, что в BigHit сообщили радостные новости? Наш сладкий пончик Тэхен (Taehyung) полностью выздоровел после коронавирусной инфекции и вышел с карантина! Парню пришлось провести дома целых 7 дней, но, к счастью, заболевание у артиста протекало в легкой форме: Ви испытывал боль в горле, а также подвергся лихорадке.
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