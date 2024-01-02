В Армении на военной базе ЮВО проведена традиционная «Новогодняя спартакиада»

В спортивно-тренировочном комплексе «Старт» были организованы соревнования по перетягиванию каната, подтягиванию на перекладине, в рывке гири 24 и 32 килограмма, по армрестлингу и забегам на спринтерские дистанции, а также веселые старты для юных участников.