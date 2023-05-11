Винисиус, де Брюйне и Мхитарян – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА объявил претендентов на звание лучшего игрока первых матчей 1/2 финала Лиги чемпионов. Хавбек «Интера» Николо Барелла в игре с «Миланом» (2:0) преодолел дистанцию в 12,46 км, точность передач – 86%, максимальная скорость – 32,4 км/ч.
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