Христос Воскресе: пасхальное богослужение прошло в храме Христа Спасителя

Сегодня особенный день для всех православных христиан – Светлое Христово Воскресение. Торжественное богослужение, ознаменовавшее начало Пасхи, состоялось в главном соборе страны московском Храме Христа Спасителя, куда этой ночью доставили благодатный огонь из Иерусалима.