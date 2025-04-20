Христос Воскресе: пасхальное богослужение прошло в храме Христа Спасителя

Сегодня особенный день для всех православных христиан – Светлое Христово Воскресение. Торжественное богослужение, ознаменовавшее начало Пасхи, состоялось в главном соборе страны московском Храме Христа Спасителя, куда этой ночью доставили благодатный огонь из Иерусалима.
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