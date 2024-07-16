Грузия – Китай: черноморский порт Анаклия и инфраструктурная стратегия Пекина

Крепнущие экономические связи между Китайской Народной Республикой и Грузией, во многом являющиеся залогом более тесного политического взаимодействия между Пекином и Тбилиси, как и прежде, не дают покоя западным аналитическим центрам.
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