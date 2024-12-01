В Германии становится все меньше памятников

Председатель Немецкого фонда охраны памятников Штеффен Скудельни в своем циркулярном письме к сторонникам предупредил, что в Германии почти каждый день исчезает памятник, 1 декабря пишет немецкая газета Bild.
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