Забесовление общества: что делать. Елена Семёнова

Дизайн и домПолитикаЗабесовление общества: что делать. Елена СемёноваТрагедия в Казани в очередной раз всколыхнула общественную дискуссию на тему, кто виноват и что делать.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьKSKost ShУважаемая Елена Семенова, при общей верной направленности статьи, не могу не отметить, что не следует путать здоровье душевное и психическое. Существо может быть психически здорово, оно адекватно воспринимает действительность, строит логические связки, делает выводы но душевно оно даже не больно а мертво - убийцы, наркодилеры... Сами можете продолжить. Но бывает ещё хуже, когда существо не просто душевно больно, а заразно, когда оно отравляет, деформирует и ломает и заражает души тех, кто оказывается в контакте с ним, в первую очередь, так называемые журналисты, публицисты, программные директора ТВ... Опять же, продолжить можете сами. Или вот, совсем невинный пример: -Мальчик, уступи бабушке место -Это с чего? -Она старенькая у неё ноги болят - Вот в молодости не уступала бы место всякой рухляди - и ноги были бы здоровы. Вроде ничего ТАКОГО, но этот мальчик уже душевно заразен, для тех у кого нет против этой заразы этического или морального иммунитета, но психически, как и казанский стрелок, он абсолютно здоров. Здоровье душевное и психическое, на мой взгляд, это очень разные вещиКомментировать
Свежие комментарии