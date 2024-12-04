Аналитик объяснила прогноз об отсутствии поддержки ЕС и Киевом плана Трампа

Юлия Богуславская, старший преподаватель кафедры американских исследований в Санкт-Петербургском государственном университете, прокомментировала ситуацию, сложившуюся вокруг плана по урегулированию конфликта на Украине, который, как сообщает Reuters, не получит поддержки со стороны Евросоюза и Киева.
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