Аналитик объяснила прогноз об отсутствии поддержки ЕС и Киевом плана Трампа

Юлия Богуславская, старший преподаватель кафедры американских исследований в Санкт-Петербургском государственном университете, прокомментировала ситуацию, сложившуюся вокруг плана по урегулированию конфликта на Украине, который, как сообщает Reuters, не получит поддержки со стороны Евросоюза и Киева.