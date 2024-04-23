Песков рассказал подробности предстоящих переговоров Путина и Алиева

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут переговоры, которые продолжатся за рабочим завтраком, после чего лидеры встретятся с ветеранами-строителями БАМа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.