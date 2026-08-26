Симуляции подтвердили точность моделирования PSF для съемки обсерватории Веры Рубин

Международная группа исследователей представила результаты симуляционных тестов моделирования функции рассеяния точки (PSF) для будущей съемки Legacy Survey of Space and Time (LSST) обсерватории Веры Рубин.
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