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Тульские новости

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Вице-президент КХЛ Гуськов высказался о «Молодежной классике» прошедшей в Туле

Вице-президент КХЛ Гуськов высказался о «Молодежной классике» прошедшей в Туле

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов рассказал, что поддержка правительства Тульской области во главе с губернатором Дмитрием Миляевым и группы компаний «Полипласт» во главе с Александром Шамсутдиновым сделала возможным проведение этого мероприятия на самом высоком уровне.

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