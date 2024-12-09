Вице-президент КХЛ Гуськов высказался о «Молодежной классике» прошедшей в Туле

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов рассказал, что поддержка правительства Тульской области во главе с губернатором Дмитрием Миляевым и группы компаний «Полипласт» во главе с Александром Шамсутдиновым сделала возможным проведение этого мероприятия на самом высоком уровне.