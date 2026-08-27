Посол Ирана вызван в МИД Чехии из-за финансируемого США "Радио Фарда"

Посла Ирана в Праге вызвали в министерство иностранных дел Чехии после того, как Тегеран обвинил в работе на Америку и Израиль персоязычную радиостанцию «Радио Фарда», которая финансируется из Соединенных Штатов и базируюется в чешской столице.