15 переписок, которые отражают всю суть отношений между мужчиной и женщиной. Ни убавить ни прибавить

С каждым днем мы все чаще общаемся в мессенджерах и соцсетях, вместо того чтобы звонить по телефону. Такой способ очень удобен: всегда можно исправить сообщение, прикрепить фото, передать эмоции при помощи смайликов.
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