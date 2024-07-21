ВСУшники подрывают сами себя и губят технику: Карта специальной военной операции на Украине на 21 июля 2024 года Юлия СоколоваВ ходе боевых действий на востоке Украины произошел очередной инцидент с самоподрывом украинского бойца.
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