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Время полета из Москвы в Дубай вырастет до 8 часов из-за атаки Ирана на Израиль

Время полета из Москвы в Дубай вырастет до 8 часов из-за атаки Ирана на Израиль

Увеличение времени полета в ОАЭ на 2,5 часа произошло из-за облета потенциально простреливаемой зоны.

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