МИД КНР: РФ и Китай будут продвигать правильный взгляд на историю Второй мировой

Россия и Китай намерены продвигать правильный взгляд на историю Второй мировой войны. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел КНР по случаю визита председателя страны Си Цзиньпина в РФ, передает ТАСС.
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