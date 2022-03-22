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Ондуа после вызова в сборную Камеруна: «Всегда говорил, что Россия – приоритет, но обратной связи не получил»

Экс-хавбек «Анжи» Гаэль Ондуа высказался после дебютного вызова в сборную Камеруна. «Скажу честно – от попадания в сборную я испытываю огромную радость.

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