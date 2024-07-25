Действующей украинской власти осталось существовать всего полгода – до завершения президентских выборов в США.
«Пора скидываться на венок» – Арестович отвёл Зе-буратино полгода
Комментарии
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АндрейБорков
Итак, мусьё Зеленского планируют списать в утиль, это вполне логично. Но с его списанием ситуация на СВО и на УкРуине сильно не поменяется. Война продолжится по тому, что это выгодно прежде всего реальным правителям США. Война для реальных правителей США это бабло, при чем бабло охеренное. Не будет войны не будет бабла. А всякие там Трампы, Срампы, Камбалы с Хариусами, а уж тем более Зеленские и прочая мелочь россыпью, это массовка, это ряженые, это расходный материал. Может быть тот же Трамп попытается отхватить кусочек реальной власти, может быть. Если ему этот кусочек дадут, то он будет считать себя даже не наместником Бога на Земле, а его первым заместителем, если не круче. А ведь могут Трампу этот кусочек и не дать. Ну даже если дадут, то это КУСОЧЕК власти, а не вся власть, даже не четверть! То есть все как было, так и останется, а может и еще круче станет. Посчитает Вашингтонский обком, что сильно много пшеков, проебалтов и немчуры расплодилось, что надо их поголовье снизить и втянуться Польша, Германия и Проебалтика в СВО на стороне УкРуины. Ведь для достижения своей цели Вашингтонский обком не побрезгует эти страны с их народонаселением под нож пустить. Опять же США от этого только выгода, бабло, много бабла, очень много бабла. По этому, что там будет с Зеленским всем по херу.
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18 час.
Daddy Bo
Особенно интересно, если после выборов "знаменем демократии" будет вовсе и не Трамп, а кто-то совсем находящийся сейчас вне фокуса. И от торговой мафии он будет или от ВПК сейчас и тем более знать не можем. Но в последнем случае почти наверняка будут пытаться сделать эту войнушку перманентной и негасимой и втянуть в неё всю Европу, Кавказ и сколько возможно центральной, южной и юго-восточной Азии, возможно и слить с арабо-израильским ужасом. Слава богу, хоть мы реально не знаем этих планов...
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16 час.
Виктор Луговой
" украинские политики никогда не думали наперёд, и рассорились Дональдом Трампом после его поражения на выборах 2021 года." Та це ж хiхлы, сэ-эр... Ну, вот шо поделать; когда нема традицыев ведения государства, когда каждый новый майдан сносит в канализацию всех тех человечков, которые хоть чему-то в сфере госведения и госуправления научились хотя бы практически... апштом могёт быть спич?? Рулём остаются руликать - тiлькi те, у кого подтверждённый Биндюра в сэрце и на стенке, а наличие серого вешшества под кастрюлей заместо шляпы уже дело сорок седьмое... Ну, вот и доскакались.
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14 час.
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