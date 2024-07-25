«Пора скидываться на венок» – Арестович отвёл Зе-буратино полгода

АндрейБорков

Итак, мусьё Зеленского планируют списать в утиль, это вполне логично. Но с его списанием ситуация на СВО и на УкРуине сильно не поменяется. Война продолжится по тому, что это выгодно прежде всего реальным правителям США. Война для реальных правителей США это бабло, при чем бабло охеренное. Не будет войны не будет бабла. А всякие там Трампы, Срампы, Камбалы с Хариусами, а уж тем более Зеленские и прочая мелочь россыпью, это массовка, это ряженые, это расходный материал. Может быть тот же Трамп попытается отхватить кусочек реальной власти, может быть. Если ему этот кусочек дадут, то он будет считать себя даже не наместником Бога на Земле, а его первым заместителем, если не круче. А ведь могут Трампу этот кусочек и не дать. Ну даже если дадут, то это КУСОЧЕК власти, а не вся власть, даже не четверть! То есть все как было, так и останется, а может и еще круче станет. Посчитает Вашингтонский обком, что сильно много пшеков, проебалтов и немчуры расплодилось, что надо их поголовье снизить и втянуться Польша, Германия и Проебалтика в СВО на стороне УкРуины. Ведь для достижения своей цели Вашингтонский обком не побрезгует эти страны с их народонаселением под нож пустить. Опять же США от этого только выгода, бабло, много бабла, очень много бабла. По этому, что там будет с Зеленским всем по херу.