В Петербурге бушует циклон «Яра»: город замело снегом

Коммунальщики переведены на усиленный режим работы. На Северную столицу обрушился циклон «Яра». С вечера пятницы в городе уже выпало около 20 мм осадков или почти 40% от месячной нормы декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, пост опубликован в Telegram.