РОСБАЛТ
ГлавнаяРегионы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РОСБАЛТ

977 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Харченко Александр
    А с чего ты взял, что россияне это любят?Выяснилось, что л...
  • Сергей Ипатов
    "Пока же, по словам Набиуллиной, снижение ставки было бы воспринято как то, что власти расписались либо в нежелании, ...Выбор Набиуллиной...
  • сергей отказ от доллара и срочно
    какой 20 а 50-60 не хотите , шоколад был 100 р теперь 165 ну и считайтеВ России сладости...

В Петербурге бушует циклон «Яра»: город замело снегом

В Петербурге бушует циклон «Яра»: город замело снегом

Коммунальщики переведены на усиленный режим работы. На Северную столицу обрушился циклон «Яра». С вечера пятницы в городе уже выпало около 20 мм осадков или почти 40% от месячной нормы декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, пост опубликован в Telegram.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх