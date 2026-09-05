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Татар-информ

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«Ак Барс» выйдет на первый матч сезона без Миллера, но с Арефьевым в рамке

«Ак Барс» выйдет на первый матч сезона без Миллера, но с Арефьевым в рамке

Фото: ak-bars.ru «Ак Барс» проводит первый матч регулярного чемпионата КХЛ.

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