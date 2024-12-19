В РАН ответили, к чему приведет «перезапуск» продуктовых талонов в России

###abc-test="news_widget-list_inc021_page_core"###Введение продуктовых талонов на территории России приведет к спекуляциям, заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Нина Русанова.
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