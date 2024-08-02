Ученые назвали 17 видов рака, которые чаще встречаются у молодых

Считается, что с возрастом риск рака увеличивается, потому что у людей накапливается много мутаций. Однако недавнее исследование ученых из Американского онкологического общества показало: некоторые виды онкологических заболеваний у пожилых диагностируют значительно реже.
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