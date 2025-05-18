МАЙКОП-АДЫГЕЯ: ...
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МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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  • Андрей Зенков
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    ужасСВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ:...

Переселение адыгского этноса… ﻿

Переселение адыгского этноса… ﻿

Camerton.webСетевой литературно-исторический КАМЕРТОН существует с 2009 года   В этом году мы отмечаем две важные памятные даты: 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и 160 лет победы России в длительной и многотрудной войне Кавказской.

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