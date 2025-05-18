Переселение адыгского этноса… ﻿

Camerton.webСетевой литературно-исторический КАМЕРТОН существует с 2009 года В этом году мы отмечаем две важные памятные даты: 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и 160 лет победы России в длительной и многотрудной войне Кавказской.
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