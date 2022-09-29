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«Мы в тяжелые периоды обладаем уникальной способностью — объединяться»

«Мы в тяжелые периоды обладаем уникальной способностью — объединяться»

Идеологическая работа противников России по раскачиванию ситуации в нацреспубликах страны — в этом видит причину несанкционированных акций в ряде регионов руководитель Федерального агентства по делам национальностей России (ФАДН) Игорь Баринов.

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