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Путин сказал главные слова. С 1 января заехать в Россию как раньше не получится

Путин сказал главные слова. С 1 января заехать в Россию как раньше не получится

Наталья Столичная Власти всерьёз взялись за оргнабор мигрантов, в приоритете – интересы жителей России, как и должно быть.

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Наталья Павлова

Только со следующего года в "экспериментальном режиме" заработает новая система привлечения работников из-за рубежа. А почему не с завтрашнего дня? А что с теми мигрантами, которые уже приехали в Россию? Будут ли пересматриваться выданные гражданства РФ (не секрет, что бОльшая часть из них были выданы незаконно: либо по подложным документам, либо за взятку)? А будут ли приниматься меры к интересантам того, чтобы миграционная труба продолжала качать?