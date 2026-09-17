Путин сказал главные слова. С 1 января заехать в Россию как раньше не получится

Наталья Столичная Власти всерьёз взялись за оргнабор мигрантов, в приоритете – интересы жителей России, как и должно быть.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС «Вы кричите, вам ...
- ВС «Вы кричите, вам ...
- «Вы кричите, вам ...
Январь какого года ??????
До 1-го января почти полгода... так что успеют...
Только со следующего года в "экспериментальном режиме" заработает новая система привлечения работников из-за рубежа. А почему не с завтрашнего дня? А что с теми мигрантами, которые уже приехали в Россию? Будут ли пересматриваться выданные гражданства РФ (не секрет, что бОльшая часть из них были выданы незаконно: либо по подложным документам, либо за взятку)? А будут ли приниматься меры к интересантам того, чтобы миграционная труба продолжала качать?