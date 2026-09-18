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Царьград

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Reuters: В Боливии нашли новый вид диких кошек спустя 100 лет

Reuters: В Боливии нашли новый вид диких кошек спустя 100 лет

Ученые обнаружили новый вид диких кошек в горных лесах Боливии спустя более 100 лет. Leopardus tilcayo характеризуются светло-коричневым мехом, янтарными глазами и ночной активностью.

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