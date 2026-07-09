Жительница Москвы родила 16-го ребенка

Специалисты больницы имени Баумана помогли многодетной маме произвести на свет здорового малыша Врачи московской клинической больницы № 29 имени Баумана успешно приняли роды у женщины, которая стала мамой в шестнадцатый раз.
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