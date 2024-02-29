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Военное обозрение

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Возможность и нежелание: отправка европейского контингента на Украину

Возможность и нежелание: отправка европейского контингента на Украину

Страны НАТО обсудили возможность отправки своих войск на Украину для поддержки киевского режима. Однако дальше общих разговоров и заявлений дело пока не идет, вероятно, из-за опасений о возможных последствиях такого шага.

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