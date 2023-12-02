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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зидан о тренерской работе: «Чем крупнее клуб, тем больше эго в раздевалке, приходится с этим справляться. Если между тобой и игроками возникнет химия – тем лучше»

Зидан о тренерской работе: «Чем крупнее клуб, тем больше эго в раздевалке, приходится с этим справляться. Если между тобой и игроками возникнет химия – тем лучше»

«Вы знаете, как это бывает: чем крупнее клуб, тем больше эго в раздевалке. И тебе приходится с этим справляться.

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