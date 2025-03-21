Депутат Гаврилов: ряд категорий граждан могут выйти на пенсию раньше других

Председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал в беседе с RT, кто может выйти на пенсию досрочно, как её оформить и получить, куда обращаться.
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