Лучшее за неделю: что положено роженицам по ОМС и что будет с кредитами при военном положении

На примере москвички Ирины П., которая рожала двоих детей в московских родильных домах по полису обязательного медицинского страхования, рассказываем, что положено беременным и роженицам по полису ОМС и стоит ли платить за дополнительные услуги.
На примере москвички Ирины П., которая рожала двоих детей в московских родильных домах по полису обязательного медицинского страхования, рассказываем, что положено беременным и роженицам по полису ОМС и стоит ли платить за дополнительные услуги.
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