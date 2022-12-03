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Лучшее за неделю: что положено роженицам по ОМС и что будет с кредитами при военном положении

На примере москвички Ирины П., которая рожала двоих детей в московских родильных домах по полису обязательного медицинского страхования, рассказываем, что положено беременным и роженицам по полису ОМС и стоит ли платить за дополнительные услуги.

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