Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Soukhatchev
    А у вас, судя по комменту, есть рецепт получше как этих жи-жигитов обращать в людей? Поделитесь с нами pls!«Саламалекум! Пер...
  • ninikooo Митусова
    Как же они все задолбали- всем « путевки на Колыму, на длительный срок.«Саламалекум! Пер...
  • Наталия
    Ну и репутацию приобрела  Москва при Собянине, если в нее в огромных количествах стремится, едет, живет в ней, и даж...«Саламалекум! Пер...

Война - это инструмент достижения цели

Война - это инструмент достижения цели

Если мы говорим о том, что противостояние, в котором мы находимся, носит глубинный, смысловой характер, и от результата этого противостояния зависит быть нам или не быть, как государству-цивилизации, как народу со своим уникальным духовным укладом, то война служит цели сохранения нас, как редкого явления в этом безумном мире.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх