Как внедрение CRM помогает повысить эффективность персонала фитнес-клуба Тамара АрноВ условиях растущей конкуренции на рынке фитнес-услуг одним из ключевых факторов успеха становится эффективность сотрудников клуба.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии