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Как внедрение CRM помогает повысить эффективность персонала фитнес-клуба

Как внедрение CRM помогает повысить эффективность персонала фитнес-клуба

Как внедрение CRM помогает повысить эффективность персонала фитнес-клуба Тамара АрноВ условиях растущей конкуренции на рынке фитнес-услуг одним из ключевых факторов успеха становится эффективность сотрудников клуба.

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